У Києві жінка обікрала супермаркет на понад 4 тис. грн — що вирішив суд

Жінка у супермаркеті. Фото ілюстративне: Pexels

У Києві жінка обікрала супермаркет. Зокрема, вона не заплатила за рушники, попкорн, пахлаву, торт, банани, чипси, туалетний папір та інше. Внаслідок дій громадянки України сталося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Перебуваючи у приміщенні магазину "Фора", у жінки виник злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, в умовах воєнного стану.

Обвинувачена взяла велику кількість продуктів та засобів для дому, після чого попрямувала до касової зони. Зокрема, вона вирішила вкрасти:

лохину;

соус барбекю;

торт вафельний зі згущеною карамеллю;

курку гриль;

шампунь;

шоколадне драже;

шашлик;

печиво;

шоколадні батончики та інше.

"Жінка не сплатила за них та пройшла з усіма вищевказаними товарами повз касову зону та антикрадіжкові рамки магазину, тим самим намагалася скоїти крадіжку та спричинити матеріальну шкоду на суму 4 718 гривень 50 копійок без урахування ПДВ, вчинивши при цьому усі дії, які вона вважала необхідними для доведення злочину до кінця, проте злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, оскільки була викрита та зупинена співробітниками служби охорони", — йдеться у судовій справі.

Що вирішив суд

Жінку судили за закінчений замах на таємне викрадення чужого майна в умовах воєнного стану. Вона визнала свою провину та заявила, що забула сплатити за продуктові товари.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Однак її звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у Києві чоловік викрав ноутбук з кімнати неповнолітньої і зник з місця події. Суд призначив йому п'ять років ув'язнення, але покарання було замінене на річний випробувальний термін.

Раніше у Києві правоохоронці змогли встановити особу та затримати зловмисника, який скоїв низку крадіжок з квартир, магазинів та автівок. Суд засудив серійного крадія до п'яти років та трьох місяців позбавлення волі.