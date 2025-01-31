Украла плащ в переходе — в Киеве судили женщину

Судейский молоток. Иллюстративное фото: freepik

В Киеве женщина украла плащ в одном из магазинов в подземном переходе. Суд наказал ее испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что 26 августа 2024 года находясь в Западном подземном переходе вблизи железнодорожного вокзала в Киеве женщина проходила мимо торгового павильона и решила украсть товар. Она увидела женский плащ "Rosa99", который висел на манекене, и захотела им завладеть. Его стоимость 3 650 грн. После этого она убежала.

Решение суда

Во время допроса женщина призналась в содеянном и объяснила свои действия тем, что ей было холодно. Принимая во внимание все обстоятельства, Соломенский районный суд Киева назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Однако ее освободили от отбывания наказания и назначили лишение свободы с испытанием с испытательным сроком на один год.

Напомним, в Киеве мужчина украл телефон у ребенка и убежал. Он проведет в тюрьме пять лет.

Также в Киеве будут судить мошенников, которые вынесли товара из магазина на 17 тыс. грн.