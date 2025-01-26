У Києві судили двох людей, які обікрали магазини Eva та Епіцентр

Крадіжка з магазину. Ілюстративне фото: ShutterStock

У Києві судили двох осіб, які вкрали товар з магазинів. Своїми діями вони завдали збитків на 17 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

15 грудня 2024 року двоє людей прийшли у магазин "Єва" у Києві та вирішили вкрасти товар. Вони непомітно взяли з полиць парфуми Lanvin Jeanne та Dolce & Gabbana Light Blue і сховали до кишень куртки одного з них.

Зловмисники не оплатили товар та вийшли через охоронні рамки магазину. Загальна сума збитків становить понад 3 000 гривень.

Потім вони вирішили піти до гіпермаркету "Епіцентр" неподалік та за тією ж схемою вкрали фен, бездротову ігрову мишку та інтерактивну миску для тварин — загальна вартість товарів становить понад 14 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час суду обоє визнали свою провину та розкаялися. Також відомо, що вони добровільно відшкодували завдані збитки.

Суд визнав їх винними у скоєнні крадіжки, призначивши покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Але обвинувачених звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном два роки.

Нагадаємо, у Києві жінка надягнула на себе одяг, який продавався в "Епіцентрі" та вийшла з магазину. Її судили й призначили покарання.

Також у столиці судили шахрайку, яка в центрі міста збирала пожертви на допомогу дітям-сиротам, але забрала їх собі.