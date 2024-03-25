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В Киеве женщина нашла в капоте собственного авто змею

25 марта 2024 12:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве женщина нашла в капоте собственного авто змею
Найденное пресмыкающееся. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве женщина нашла в капоте своего автомобиля змею. Спасатели сейчас ищут хозяев пресмыкающегося и предполагают, что оно могло выползти из аквариума.

Об этом сообщили в Kyiv Animal Rescue Group.

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Что известно о найденном пресмыкающемся

"Репутация у пресмыкающихся специфическая, даже ужи и неядовитые змеи не на шутку пугают людей. А тем более когда посреди города в своем авто человек видит такую экзотическую красоту… Ну, вы понимаете. Можем только представить ощущения нашей заявительницы", — написали в организации, говоря о найденном пресмыкающемся.

Там добавили, что змея оказалась неядовитой и принадлежала к семейству ужей.

Спасатели передали "находку" в приют и сейчас ищут ее хозяина. Предполагают, что пресмыкающийся, вероятно, могло выползти из аквариума и сбежать.

"Скорее всего, однообразная жизнь в аквариуме Молочной надоела, захотелось приключений и экстрима. Цель успешно достигнута — экстрим и приключения были у всех участников этого спасения", — написали в организации.

Напомним, в Киеве во дворе жилого дома обнаружили сбитую российскую ракету.

Кроме того, на днях в столице неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажки.

Киев
змеи
женщины
автомобиль
инцидент

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