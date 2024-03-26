В Киеве женщину не пустили в укрытие элитной гостиницы

Raddison Blu Hotel. Фото: guide.kyivcity

В Киеве произошел еще один скандал с недопуском граждан в укрытие. Элитная гостиница Raddison Blu Hotel во время воздушной тревоги в понедельник, 25 марта, отказалась пускать женщину в бомбоубежище.

Об этом потерпевшая рассказала в комментарии РБК-Украина.

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Вчера около 17:30 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Когда женщина услышала звуки сирены, припарковала автомобиль возле Raddison Blu Hotel, зная, что там есть укрытие.

"Я прошла в гостиницу и даже не спрашивала, можно ли туда, потому что это странно. Я попросила на рецепции напомнить, как пройти, на что мне ответили, что укрытие только для жителей гостиницы", — рассказала она.

Киевлянка была возмущена ситуацией, но решила не устраивать скандал, поскольку было мало времени, чтобы срочно обезопасить себя во время угрозы.

"Я пошла в соседнее заведение, где меня без вопросов пустили в укрытие", — добавила она.

Женщина вызвала полицию на место и написала заявление о гостинице о недопуске в бомбоубежище во время тревоги.

В то же время правоохранители посоветовали ей в таких случаях звонить сразу, во время воздушной тревоги — тогда процедура оформления несколько иная.

Комментарий отеля

Позже она также поделилась ситуацией на странице в Instagram и отметила гостиницу. Ей написали в приватные сообщения, что позвонят и расскажут, почему не пустили в укрытие.

"Объяснять будете полиции и военной администрации. Здесь не может быть никаких объяснений", — ответила потерпевшая.

Скриншот переписки с отелем

Однако никакой реакции от администрации гостиницы киевлянка так и не получила. А после огласки в соцсети ситуации работники Raddison Blu Hotel просто начали удалять негативные комментарии на своих страницах.

"Они выставили в Instagram-stories пост, что приоритет в укрытие — всегда для жителей", — добавила женщина.

Скриншот сториз в соцсети гостиницы

Напомним, в Одессе местные жители не смогли попасть в новоустановленное укрытие в центре города во время российской атаки.

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