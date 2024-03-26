У Києві жінку не пустили до укриття елітного готелю
В Києві стався ще один скандал з недопуском громадян до укриття. Елітний готель Raddison Blu Hotel під час повітряної тривоги у понеділок, 25 березня, відмовився пускати жінку в бомбосховище.
Про це потерпіла розповіла в коментарі РБК-Україна.
Київський готель не пустив жінку в укриття
Вчора близько 17:30 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Коли жінка почула звуки сирени, то припаркувала автівку біля Raddison Blu Hotel, знаючи, що там є укриття.
"Я пройшла до готелю і навіть не запитувала, чи можна туди, бо це дивно. Я попросила на рецепції нагадати, як пройти, на що мені відповіли, що укриття тільки для мешканців готелю", — розповіла вона.
Киянка була обурена ситуацією, але вирішила не влаштовувати скандал, оскільки було обмаль часу, аби термінового убезпечити себе під час загрози.
"Я пішла в сусідній заклад, де мене без питань пустили в укриття", — додала вона.
Жінка викликала поліцію на місце та написала заяву на готель щодо недопуску в бомбосховище під час тривоги.
Водночас правоохоронці порадили їй в таких випадках телефонувати одразу, коли триває повітряна тривога — тоді процедура оформлення дещо інша.
Коментар готелю
Згодом вона також поділилася цією ситуацією на сторінці в Instagram та відмітила готель. Їй написали у приватні повідомлення, що зателефонують та розкажуть, чому не пустили в укриття.
"Пояснювати будете поліції й військовій адміністрації. Тут не може бути жодних пояснень", — відповіла потерпіла.
Однак ніякої реакції від адміністрації готелю киянка так і не отримала. А після розголосу в соцмережі цієї ситуації працівники Raddison Blu Hotel просто почали видаляти негативні коментарі на своїх сторінках.
"Вони виставили в Instagram-stories пост, що пріоритет в укриття — завжди для мешканців", — додала жінка.
Нагадаємо, в Одесі місцеві жителі не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час російської атаки.
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