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У Києві жінку не пустили до укриття елітного готелю

26 березня 2024 12:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві жінку не пустили до укриття елітного готелю
Raddison Blu Hotel. Фото: guide.kyivcity
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Києві стався ще один скандал з недопуском громадян до укриття. Елітний готель Raddison Blu Hotel під час повітряної тривоги у понеділок, 25 березня, відмовився пускати жінку в бомбосховище.

Про це потерпіла розповіла в коментарі РБК-Україна.

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Вчора близько 17:30 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Коли жінка почула звуки сирени, то припаркувала автівку біля Raddison Blu Hotel, знаючи, що там є укриття. 

"Я пройшла до готелю і навіть не запитувала, чи можна туди, бо це дивно. Я попросила на рецепції нагадати, як пройти, на що мені відповіли, що укриття тільки для мешканців готелю", — розповіла вона.

Киянка була обурена ситуацією, але вирішила не влаштовувати скандал, оскільки було обмаль часу, аби термінового убезпечити себе під час загрози.

"Я пішла в сусідній заклад, де мене без питань пустили в укриття", — додала вона.

Жінка викликала поліцію на місце та написала заяву на готель щодо недопуску в бомбосховище під час тривоги.

Водночас правоохоронці порадили їй в таких випадках телефонувати одразу, коли триває повітряна тривога — тоді процедура оформлення дещо інша.

Коментар готелю

Згодом вона також поділилася цією ситуацією на сторінці в Instagram та відмітила готель. Їй написали у приватні повідомлення, що зателефонують та розкажуть, чому не пустили в укриття.

"Пояснювати будете поліції й військовій адміністрації. Тут не може бути жодних пояснень", — відповіла потерпіла.

реакція готелю
Скриншот листування з готелем

Однак ніякої реакції від адміністрації готелю киянка так і не отримала. А після розголосу в соцмережі цієї ситуації працівники Raddison Blu Hotel просто почали видаляти негативні коментарі на своїх сторінках.

"Вони виставили в Instagram-stories пост, що пріоритет в укриття — завжди для мешканців", — додала жінка.

реакція готелю
Скриншот сториз в соцмережі готелю

Нагадаємо, в Одесі місцеві жителі не змогли потрапити до нововстановленого укриття в центрі міста під час російської атаки.

Також ми писали, що у КМДА нагадали, як працює метро під час повітряної тривоги.

Київ
готелі
бомбосховище
війна в Україні
укриття

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