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У КМДА нагадали, як працює метро під час тривоги

25 березня 2024 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМДА нагадали, як працює метро під час тривоги
Київське метро. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Під час повітряної тривоги у метро Києва поїзди курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до "Театральної". "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 25 березня.

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"Поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття", — йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Наразі у столиці триває повітряна тривога. Людей закликали залишатися в укриттях до відбою.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряну тривогу сьогодні ввечері оголосили у декількох областях України. Існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Також 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл

Київ
метро
КМДА
обстріли
повітряна тривога
укриття

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