У КМДА нагадали, як працює метро під час тривоги

Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Під час повітряної тривоги у метро Києва поїзди курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до "Театральної". "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 25 березня.

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"Поїзди метро курсують червоною лінією від станції "Академмістечко" до станції "Театральна". Станції метро "Арсенальна" та "Хрещатик" працюють у режимі укриття", — йдеться у повідомленні.

У КМДА нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Наразі у столиці триває повітряна тривога. Людей закликали залишатися в укриттях до відбою.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, повітряну тривогу сьогодні ввечері оголосили у декількох областях України. Існує загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Також 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Також стало відомо, що внаслідок ракетної атаки вщент знищена спортивна зала. Киянка розповіла, як пережила обстріл.