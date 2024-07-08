Удар по Киеву 8 июля — со станции метро Лукьяновская эвакуируют людей

В Киеве со станции метро эвакуируют людей
После ракетной атаки на Киев утром 8 июля со станции метро "Лукьяновская" началась эвакуация из-за сильного задымления.
Об этом сообщают в местных пабликах.
Последствия ракетной атаки на Киев
По свидетельству киевских пабликов, после ударов столицы началась эвакуация людей со станции метро "Лукьяновская" в Киеве.
Пишут, что рядом якобы упали обломки ракет.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно по меньшей мере о трех пострадавших.
После объявления масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.
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