Удар по Киеву 8 июля — со станции метро Лукьяновская эвакуируют людей

Люди в Киеве прячутся в метро во время обстрела. Фото иллюстративное: скриншот

После ракетной атаки на Киев утром 8 июля со станции метро "Лукьяновская" началась эвакуация из-за сильного задымления.

Об этом сообщают в местных пабликах.

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По свидетельству киевских пабликов, после ударов столицы началась эвакуация людей со станции метро "Лукьяновская" в Киеве.

Пишут, что рядом якобы упали обломки ракет.

Сообщение об эвакуации из метро. Фото: скриншот

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах, известно по меньшей мере о трех пострадавших.

После объявления масштабной воздушной тревоги Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.