Удар по Києву 8 липня — зі станції метро Лукʼянівська евакуйовують людей

Люди у Києві ховаються в метро під час обстрілу. Фото ілюстративне: скриншот

Після ракетної атаки на Київ вранці 8 липня зі станції метро "Лукʼянівська" розпочалася евакуація через сильне задимлення.

Про це повідомляють у місцевих пабліках.

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За свідченням київських пабліків, після ударів столиці розпочалася евакуація людей зі станції метро "Лукʼянівська" в Києві.

Пишуть, що поряд нібито впали уламки ракет.

Допис про евакуацію з метро. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих.

Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.