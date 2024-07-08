Удар по Києву 8 липня — зі станції метро Лукʼянівська евакуйовують людей

У Києві зі станції метро евакуюють людей
Після ракетної атаки на Київ вранці 8 липня зі станції метро "Лукʼянівська" розпочалася евакуація через сильне задимлення.
Про це повідомляють у місцевих пабліках.
Наслідки ракетної атаки на Київ
За свідченням київських пабліків, після ударів столиці розпочалася евакуація людей зі станції метро "Лукʼянівська" в Києві.
Пишуть, що поряд нібито впали уламки ракет.
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих.
Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.
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