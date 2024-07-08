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У Києві зі станції метро евакуюють людей

8 липня 2024 11:17
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Удар по Києву 8 липня — зі станції метро Лукʼянівська евакуйовують людей
Люди у Києві ховаються в метро під час обстрілу. Фото ілюстративне: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Після ракетної атаки на Київ вранці 8 липня зі станції метро "Лукʼянівська" розпочалася евакуація через сильне задимлення. 

Про це повідомляють у місцевих пабліках

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Наслідки ракетної атаки на Київ

За свідченням київських пабліків, після ударів столиці розпочалася евакуація людей зі станції метро "Лукʼянівська" в Києві. 

Пишуть, що поряд нібито впали уламки ракет.

У Києві зі станції метро евакуюють людей - фото 1
Допис про евакуацію з метро. Фото: скриншот

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах, відомо про щонайменше трьох постраждалих. 

Після оголошення масштабної повітряної тривоги Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області

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