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В Киеве появился мурал, посвященный волонтерке, которая спасала животных в Ирпене

27 июля 2023 23:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве появился мурал, посвященный волонтерке, которая спасала животных в Ирпене
Волонтер Анастасия Тихая возле мурала. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Шевченковском районе Киева на улице Златоустовской появился новый мурал. Он посвящен волонтерке Анастасии Тихой, которая спасала животных из Ирпеня.

Новини.LIVE побывали на открытии мурала.

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Фотография волонтера Анастасии Тихой облетела весь мир. В начале полномасштабного вторжения России в Украину она вместе с мужем спасла из приюта Ирпеня более 20 животных. Кроме собак и кошек, супруги эвакуировали хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

Анастасия Тихая и дальше продолжает помогать больным и бездомным животным.

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Зоозащитница Анастасия Тихая. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве парк Пушкина был переименован в честь украинского писателя Ивана Багряного. Парк находится в Шевченковском районе столицы.

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