В Киеве появился мурал, посвященный волонтерке, которая спасала животных в Ирпене
В Шевченковском районе Киева на улице Златоустовской появился новый мурал. Он посвящен волонтерке Анастасии Тихой, которая спасала животных из Ирпеня.
Новини.LIVE побывали на открытии мурала.
Мурал, посвященный зоозащитнице
Фотография волонтера Анастасии Тихой облетела весь мир. В начале полномасштабного вторжения России в Украину она вместе с мужем спасла из приюта Ирпеня более 20 животных. Кроме собак и кошек, супруги эвакуировали хамелеона, черепаху, хомяка и паука.
Анастасия Тихая и дальше продолжает помогать больным и бездомным животным.
Напомним, в Киеве парк Пушкина был переименован в честь украинского писателя Ивана Багряного. Парк находится в Шевченковском районе столицы.