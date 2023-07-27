В Киеве появился мурал, посвященный волонтерке, которая спасала животных в Ирпене

Волонтер Анастасия Тихая возле мурала. Фото: Новини.LIVE

В Шевченковском районе Киева на улице Златоустовской появился новый мурал. Он посвящен волонтерке Анастасии Тихой, которая спасала животных из Ирпеня.

Новини.LIVE побывали на открытии мурала.

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Фотография волонтера Анастасии Тихой облетела весь мир. В начале полномасштабного вторжения России в Украину она вместе с мужем спасла из приюта Ирпеня более 20 животных. Кроме собак и кошек, супруги эвакуировали хамелеона, черепаху, хомяка и паука.

Анастасия Тихая и дальше продолжает помогать больным и бездомным животным.

Зоозащитница Анастасия Тихая. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Открытие мурала в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве парк Пушкина был переименован в честь украинского писателя Ивана Багряного. Парк находится в Шевченковском районе столицы.