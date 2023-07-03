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В Киеве появятся новые велодорожки: список улиц

3 июля 2023 19:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве появятся новые велодорожки: список улиц
Велодорожки в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В этом году еще восемь столичных улиц обустроят велодорожками. Выполнение такого плана планируется осуществить до конца года.

Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры Дарья Данилюк в интервью "Вечернему Киеву".

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По словам Данилюк, схемы дорожного движения будут обновлены на следующих улицах:

  • Арсенальной (Печерский район);
  • Тампере (Днепровский район);
  • Вифлеемской (Днепровский район);
  • Гонты (Шевченковский район);
  • Екатерины Билокур (Печерский район);
  • Красноткацкий (Днепровский район);
  • Николая Кибальчича (Днепровский район);
  • Ивана Микитенко — от улицы Остафия Дашкевича до улицы Братиславской (Днепровский район).

"Здесь будут реализованы обновленные схемы организации дорожного движения с учетом велосети. Также работники Киевавтодора обеспечат нанесение обновленной разметки велосети и соответствующие дорожные знаки. Всего обустроят около 14 километров велосети", — говорит Дарья Данилюк.

На сегодняшний день в столице насчитывается около 200 километров велодорожек.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.

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