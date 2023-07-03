В Киеве появятся новые велодорожки: список улиц
В этом году еще восемь столичных улиц обустроят велодорожками. Выполнение такого плана планируется осуществить до конца года.
Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры Дарья Данилюк в интервью "Вечернему Киеву".
Новые велодорожки в Киеве
По словам Данилюк, схемы дорожного движения будут обновлены на следующих улицах:
- Арсенальной (Печерский район);
- Тампере (Днепровский район);
- Вифлеемской (Днепровский район);
- Гонты (Шевченковский район);
- Екатерины Билокур (Печерский район);
- Красноткацкий (Днепровский район);
- Николая Кибальчича (Днепровский район);
- Ивана Микитенко — от улицы Остафия Дашкевича до улицы Братиславской (Днепровский район).
"Здесь будут реализованы обновленные схемы организации дорожного движения с учетом велосети. Также работники Киевавтодора обеспечат нанесение обновленной разметки велосети и соответствующие дорожные знаки. Всего обустроят около 14 километров велосети", — говорит Дарья Данилюк.
На сегодняшний день в столице насчитывается около 200 километров велодорожек.
Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.