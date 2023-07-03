В Киеве появятся новые велодорожки: список улиц

Велодорожки в Киеве. Фото: google.com

В этом году еще восемь столичных улиц обустроят велодорожками. Выполнение такого плана планируется осуществить до конца года.

Об этом сообщила заместитель начальника управления транспорта и городской мобильности Департамента транспортной инфраструктуры Дарья Данилюк в интервью "Вечернему Киеву".

Читайте также:

Новые велодорожки в Киеве

По словам Данилюк, схемы дорожного движения будут обновлены на следующих улицах:

Арсенальной (Печерский район);

Тампере (Днепровский район);

Вифлеемской (Днепровский район);

Гонты (Шевченковский район);

Екатерины Билокур (Печерский район);

Красноткацкий (Днепровский район);

Николая Кибальчича (Днепровский район);

Ивана Микитенко — от улицы Остафия Дашкевича до улицы Братиславской (Днепровский район).

"Здесь будут реализованы обновленные схемы организации дорожного движения с учетом велосети. Также работники Киевавтодора обеспечат нанесение обновленной разметки велосети и соответствующие дорожные знаки. Всего обустроят около 14 километров велосети", — говорит Дарья Данилюк.

На сегодняшний день в столице насчитывается около 200 километров велодорожек.

Напомним, ранее мы писали, что в столице правоохранители задержали "серийного вора" электросамокатов. Также оперативники изъяли у злоумышленника гранату и патроны.