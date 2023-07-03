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У Києві зʼявляться нові велодоріжки: список вулиць

3 липня 2023 19:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві зʼявляться нові велодоріжки: список вулиць
Велодоріжки в Києві. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Цьогоріч ще вісім столичних вулиць облаштують велодоріжками. Виконання такого плану планується здійснити до кінця року.

Про це повідомила заступниця начальника управління транспорту та міської мобільності Департаменту транспортної інфраструктури Дар’я Данилюк в інтерв’ю "Вечірньому Києву".

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За словами Данилюк, схеми дорожнього руху будуть оновлені на таких вулицях:

  • Арсенальній (Печерський район);
  • Тампере (Дніпровський район);
  • Вифлеємській (Дніпровський район);
  • Гонти (Шевченківський район);
  • Катерини Білокур (Печерський район);
  • Червоноткацькій (Дніпровський район);
  • Миколи Кибальчича (Дніпровський район);
  • Івана Микитенка – від вулиці Остафія Дашкевича до вулиці Братиславської (Дніпровський район).

"Тут будуть реалізовані оновлені схеми організації дорожнього руху з урахуванням веломережі. Також працівники Київавтодору забезпечать нанесення оновленої розмітки веломережі та відповідні дорожні знаки. Загалом облаштують близько 14 кілометрів веломережі", — каже Дар’я Данилюк.

Станом на зараз у столиці нараховується близько 200 кілометрів велодоріжок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці правоохоронці затримали "серійного крадія" електросамокатів. Також оперативники вилучили у зловмисника гранату та набої.

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