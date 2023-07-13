Один из задержанных фигурантов дела. Фото: Киевская городская прокуратура

Голосеевская окружная прокуратура сообщила о подозрении девяти участников преступной группы. Их подозревают в мошенническом пути завладения зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств Украины.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и Департамент стратегических расследований Нацполиции.

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По данным следствия, главными организаторами стали киевляне 54 и 41 года.

"Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не используются в хозяйственной деятельности этого предприятия. В свою очередь другие участники преступной группы подделали документы от имени бывшего директора государственного предприятия, позволявшие отчуждать государственное имущество", — говорят следователи.

В Киеве преступная группа незаконно завладела укрытием госпредприятия. Фото: Киевская городская прокуратура

В общей сложности отчуждено 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 м.кв. на сумму 24 млн. гривен. Из них - 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и два здания.

Сейчас на них наложен арест.

Наказание фиругантам дела

Подозреваемым инкриминировано мошенничество, подлог и использование поддельных документов, злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги, несанкционированные действия с обрабатываемой в автоматизированных системах информацией, а также легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 4). 190, ч. 3 статьи 28 ч. 4 статьи 358, ч. 3 статьи 28 ч. 3 статьи 365-2, 3 статьи 28, ч. 3 статьи 362, ч. 3 статьи 209 УК Украины).

В Киеве преступная группа незаконно завладела укрытием госпредприятия. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, в Киеве суд избрал меру пресечения заместителю директора УК "Киевавтодор". Чиновника взяли под круглосуточный домашний арест, его подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Добавим, что Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).