Один із затриманих фігурантів справи. Фото: Київська міська прокуратура

Голосіївська окружна прокуратура повідомила про підозру девʼятьом учасникам злочинної групи. Їх підозрюють у шахрайському шляху заволодіння будівлями та укриттями державного підприємства одного з Міністерств України.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

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За даними слідства, головними організаторами стали кияни віком 54 та 41 роки.

"Один з них, будучи посадовою особою державного підприємства, підшукав об’єкти нерухомого майна, які не використовуються у господарській діяльності цього підприємства. У свою чергу інші учасники злочинної групи підробили документи від імені колишнього директора державного підприємства, які дозволяли відчужити державне майно", — кажуть слідчі.

У Києві злочинна група незаконно заволоділа укриттям держпідприємства. Фото: Київська міська прокуратура

Загалом ідчужено 7 об’єктів державного підприємства загальною площею 1500 м.кв. на суму 24 млн гривень. З них - 5 підвальних приміщень, які використовувалися як укриття, та дві будівлі.

Зараз на них накладено арешт.

Покарання фіругантам справи

Підозрюваним інкриміновано шахрайство, підроблення та використання підроблених документів, зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги, несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2, 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 209 КК України).

У Києві злочинна група незаконно заволоділа укриттям держпідприємства. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, у Києві суд обрав запобіжний захід заступнику директора КК "Київавтодор". Посадовця взяли під цілодобовий домашній арешт, його підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Додамо, що Київська міська прокуратура спільно із ДБР та Київською митницею передали на потреби Сил оборони понад 10 тонн незаконно ввезених російських автозапчастин. Їх виявили в межах розслідування діяльності російської компанії, яка після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася співпрацювати з українським бізнесом (ч. 2 ст. 110-2 КК України).