Карманник в Киеве получил суровый приговор

Изъятые доказательства преступления вора. Фото: Нацполиция

Карманника при попытке вытащить гаджет задержали пассажиры столичной маршрутки и дождались приезда полиции . За попытку утащить телефон из сумки киевлянки судья Днепровского района Киева назначил обвиняемому пять лет лишения свободы.

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает в своем Telegram-канале Нацполиция .

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Карманника следователи оформили по одной из частей статьи 185, которая предусматривает наказание за попытку совершения преступления во время военного положения.

После всех необходимых процессуальных действий, собрания необходимой доказательной базы, правоохранители направили соответствующий обвинительный акт в суд. Судья, рассмотрев дело и все доказательства, признал подозреваемого виновным и назначил наказание на пять лет лишения свободы.

Изъятые доказательства попытки кражи

Маршрутка, в которой задержали вора

Карманник, задержанный при попытке кражи 1/3 ​ 3

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали молодого человека, который в Оболонском районе столицы сбывал психотропные вещества. У задержанного обнаружили 41 пакет наркотических препаратов. Наркоторговец может получить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников Национальной полиции Украины с профессиональным праздником, который отмечался 4 июля.