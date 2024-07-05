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В Киеве вор получил пять лет тюрьмы за украденную мобилку — почему приговор настолько суров

5 июля 2024 19:05
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор
Карманник в Киеве получил суровый приговор
Изъятые доказательства преступления вора. Фото: Нацполиция
- Филип Бойко
Филип Бойко
редактор

Карманника при попытке вытащить гаджет задержали пассажиры столичной маршрутки и дождались приезда полиции . За попытку утащить телефон из сумки киевлянки судья Днепровского района Киева назначил обвиняемому пять лет лишения свободы. 

Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает в своем Telegram-канале Нацполиция .

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Карманника следователи оформили по одной из частей статьи 185, которая предусматривает наказание за попытку совершения преступления во время военного положения. 

В Киеве вор получил пять лет тюрьмы за украденную мобилку – почему приговор настолько суровый - фото 1

После всех необходимых процессуальных действий, собрания необходимой доказательной базы, правоохранители направили соответствующий обвинительный акт в суд. Судья, рассмотрев дело и все доказательства, признал подозреваемого виновным и назначил наказание на пять лет лишения свободы.

  • В Киеве вор получил пять лет тюрьмы за украденную мобилку – почему приговор настолько суров - фото 2
    Изъятые доказательства попытки кражи
  • В Киеве вор получил пять лет тюрьмы за украденную мобилку - почему приговор настолько суров - фото 3
    Маршрутка, в которой задержали вора
  • В Киеве вор получил пять лет тюрьмы за украденную мобилку - почему приговор настолько суровый - фото 4
    Карманник, задержанный при попытке кражи
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Ранее сообщалось, что в Киеве задержали молодого человека, который в Оболонском районе столицы сбывал психотропные вещества. У задержанного обнаружили 41 пакет наркотических препаратов. Наркоторговец может получить до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил работников Национальной полиции Украины с профессиональным праздником, который отмечался 4 июля.

Киев кража преступление Нацполиция

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