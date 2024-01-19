В Киеве сменили названия пяти библиотек — в чем дело
В Киеве 18 января сменили названия пяти библиотек, связанных с идеологическими фигурами России. Речь идет о образовательных учреждениях Днепровского и Шевченковского районов.
Об этом сообщили в Киевском горсовете.
В Киеве переименовали пять библиотек
Отмечается, что кремлевская пропаганда годами работала над тем, чтобы обесценить украинскую культуру и историю.
"Возвеличение России, СССР и российского империализма недопустимо в столице Украины. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в конце концов избавиться от всех идеологических враждебных названий в нашем городе", — сказала депутат Киевского горсовета Виктория Муха.
Таким образом изменили названия библиотек Днепровского и Шевченковского районов. В частности,
- библиотека имени Константина Симонова — "Библиотека на Воскресенке";
- библиотека имени Владимира Маяковского — "Библиотека на Русановке";
- библиотека имени Максима Горького — библиотека имени Николая Кулиша;
- библиотека имени В. Дубинина для детей — "Библиотека имени Дмитрия Билоуса для детей";
- библиотека имени М. Чернышевского — "Библиотека на Дегтяревской".
Напомним, в рамках декоммунизации в Украине избавляются от советских монументов. В частности, с начала 2023 года в Киеве под демонтаж попали 70 таких достопримечательностей.
Добавим, в Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.
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