В Киеве сменили названия пяти библиотек — в чем дело

Одна из библиотек столицы. Фото: dnipr.kyivcity.gov.ua

В Киеве 18 января сменили названия пяти библиотек, связанных с идеологическими фигурами России. Речь идет о образовательных учреждениях Днепровского и Шевченковского районов.

Об этом сообщили в Киевском горсовете.

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Отмечается, что кремлевская пропаганда годами работала над тем, чтобы обесценить украинскую культуру и историю.

"Возвеличение России, СССР и российского империализма недопустимо в столице Украины. Мы сейчас работаем над тем, чтобы в конце концов избавиться от всех идеологических враждебных названий в нашем городе", — сказала депутат Киевского горсовета Виктория Муха.

Таким образом изменили названия библиотек Днепровского и Шевченковского районов. В частности,

библиотека имени Константина Симонова — "Библиотека на Воскресенке";

библиотека имени Владимира Маяковского — "Библиотека на Русановке";

библиотека имени Максима Горького — библиотека имени Николая Кулиша;

библиотека имени В. Дубинина для детей — "Библиотека имени Дмитрия Билоуса для детей";

библиотека имени М. Чернышевского — "Библиотека на Дегтяревской".

Напомним, в рамках декоммунизации в Украине избавляются от советских монументов. В частности, с начала 2023 года в Киеве под демонтаж попали 70 таких достопримечательностей.

Добавим, в Харьковской области в рамках декоммунизации переименовали природно-заповедный фонд местного значения. Голоса "за" отдали 74 депутата.