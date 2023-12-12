Декомунізація триває — які пам'ятники знесли у Києві і скільки ще залишилось

Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві. Фото: КМДА

У рамках декомунізації в Україні позбуваються радянських монументів. Зокрема, від початку 2023 року в Києві під демонтаж потрапили 70 таких пам'яток.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Які монументи демонтували у Києві

Днями у столиці демонтували пам'ятник командиру Миколі Щорсу. Він, як відомо, був проти української державності та підтримував становлення комуністичного режиму. Сам монумент був у статусі Національної пам'ятки — це означає, що зносити його не можна було без спеціальної постанови Кабміну.

"Він поїде як і інші пам'ятки тоталітарного режиму в музей авіації в Жулянах, і буде там доки не буде створено музею окупації", — розповів депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерківець.

Окрім цього, нещодавно у столиці знесли пам'ятник Миколі Ватутіну та бюсти і монумент російському поетові Пушкіну.

Скільки радянських пам'ятників демонтували у Києві

Таким чином, у Києві демонтували вже 70 радянських пам'ятників, Щорс став ювілейний.

Водночас, у столиці ще залишається близько півсотні таких об'єктів, які стосуються комуністичної доби.

Нагадаємо, у Києві вранці 9 грудня комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Напередодні початку демонтажу з нього було знято охоронний статус.

Напередодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.