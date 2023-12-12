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Декомунізація триває — які пам'ятники знесли у Києві і скільки ще залишилось

12 грудня 2023 12:14
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Козюк Тетяна
редактор
Декомунізація триває — які пам'ятники знесли у Києві і скільки ще залишилось
Демонтаж пам'ятника Щорсу в Києві. Фото: КМДА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У рамках декомунізації в Україні позбуваються радянських монументів. Зокрема, від початку 2023 року в Києві під демонтаж потрапили 70 таких пам'яток. 

Про це йдеться у матеріалі ТСН

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Які монументи демонтували у Києві

Днями у столиці демонтували пам'ятник командиру Миколі Щорсу. Він, як відомо, був проти української державності та підтримував становлення комуністичного режиму. Сам монумент був у статусі Національної пам'ятки — це означає, що зносити його не можна було без спеціальної постанови Кабміну. 

"Він поїде як і інші пам'ятки тоталітарного режиму в музей авіації в Жулянах, і буде там доки не буде створено музею окупації", — розповів депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерківець. 

Окрім цього, нещодавно у столиці знесли пам'ятник Миколі Ватутіну та бюсти і монумент російському поетові Пушкіну.

Скільки радянських пам'ятників демонтували у Києві

Таким чином, у Києві демонтували вже 70 радянських пам'ятників, Щорс став ювілейний. 

Водночас, у столиці ще залишається близько півсотні таких об'єктів, які стосуються комуністичної доби. 

Нагадаємо, у Києві вранці 9 грудня комунальники розпочали демонтаж пам'ятника Миколі Щорсу. Напередодні початку демонтажу з нього було знято охоронний статус.

Напередодні, 15 листопада, у Києві демонтували пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Він був розташований на проспекті Перемоги.

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