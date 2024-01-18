У Києві перейменували десять залізничних станцій та платформ — перелік
Депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Перейменування залізничних станцій
Так, рішення про зміну назв залізничних об'єктів підтримали київські депутати на пленарному засіданні.
Загалом було перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ. Також нову назву присвоїли залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.
За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці Києва та полегшення навігації історичними районами міста.
Зокрема, у Києві перейменували:
- залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";
- зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";
- зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";
- зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";
- зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";
- зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";
- зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";
- зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";
- зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".
- залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".
Нагадаємо, що Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.
Також ми писали, що мешканці Києва ініціювали створення петиції й закликають підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, а також не розділяти його на дві вулиці. Станом на вечір 17 січня документ зібрав 4375 підписів з 6000 потрібних.
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