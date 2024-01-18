У Києві перейменували десять залізничних станцій та платформ — перелік

Пасажири на вокзалі Києва. Фото: Іванна Зубович/Наш Київ

Депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Перейменування залізничних станцій

Так, рішення про зміну назв залізничних об'єктів підтримали київські депутати на пленарному засіданні.

Загалом було перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ. Також нову назву присвоїли залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці Києва та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, у Києві перейменували:

залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";

зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";

зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";

зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";

зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";

зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";

зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";

зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";

зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".

залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".

Нагадаємо, що Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Також ми писали, що мешканці Києва ініціювали створення петиції й закликають підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, а також не розділяти його на дві вулиці. Станом на вечір 17 січня документ зібрав 4375 підписів з 6000 потрібних.