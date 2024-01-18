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У Києві перейменували десять залізничних станцій та платформ — перелік

18 січня 2024 19:34
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві перейменували десять залізничних станцій та платформ — перелік
Пасажири на вокзалі Києва. Фото: Іванна Зубович/Наш Київ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Депутати Київської міської ради вирішили перейменувати залізничні об'єкти столиці. Йдеться про 10 станцій та залізничних платформ.

Про це повідомляє Київська міська рада.

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Перейменування залізничних станцій

Так, рішення про зміну назв залізничних об'єктів підтримали київські депутати на пленарному засіданні.

Загалом було перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ. Також нову назву присвоїли залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

За словами директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслана Кандибора, рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці Києва та полегшення навігації історичними районами міста.

Зокрема, у Києві перейменували:

  • залізничну станцію "Київ-Дніпровський" на залізничну станцію "Микільська Слобідка";
  • зупинкову платформу "Рубежівський" на зупинкову платформу "Берестейська";
  • зупинкову платформу "Зеніт" на зупинкову платформу "Куренівка";
  • зупинкову платформу "Лівий Берег" на зупинкову платформу "Березняки";
  • зупинкову платформу "Троєщина-2" на зупинкову платформу "Райдужний";
  • зупинкову платформу "Троєщина" на зупинкову платформу "Воскресенка";
  • зупинкову платформу "Київська-Русанівка" на зупинкову платформу "Русанівка";
  • зупинкову платформу "Північна" станції "Київ-Пасажирський" на зупинкову платформу "Вокзальна";
  • зупинкову платформу "Вишгородська" на зупинкову платформу "Пріорка".
  • залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".

Нагадаємо, що Київська міська рада провела пленарне засідання другої сесії IX скликання з приводу чергової дерусифікації з метою увіковічення українських Героїв. Таким чином, у столиці перейменували ще 29 вулиць та провулків, які отримали нову назву.

Також ми писали, що мешканці Києва ініціювали створення петиції й закликають підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, а також не розділяти його на дві вулиці. Станом на вечір 17 січня документ зібрав 4375 підписів з 6000 потрібних.

Київ
Київрада
народні депутати
залізниця

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