В Киеве изменят схему движения автобусов 8 и 11 октября

Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

В Шевченковском районе Киева 8 и 11 октября будут проходить продовольственные ярмарки, что повлияет на маршрут автобуса №7. В эти дни автобусы будут курсировать по новой схеме.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевпасстранса" в понедельник, 7 октября.

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Изменение движения автобусов в Киеве

Согласно информации коммунального предприятия, по завершении ярмарок на Бульварно-Кудрявской автобусы №7 изменят свой маршрут. Новый маршрут пройдет через ключевые локации, включая железнодорожный вокзал "Центральный", а также улицы Симона Петлюры, Саксаганского и Галицкую площадь.

Обновленный маршрут будет выглядеть так: ж/д вокзал "Центральный" — ул. Симона Петлюры — ул. Саксаганского — Галицкая площадь — ул. Бульварно-Кудрявская — ул. Обсерваторная – ул. Сечевых Стрельцов — Львовская площадь — ул. Бульварно-Кудрявская — ул. Дмитриевская — ул. Старовокзальная — ул. Жилянская — ул. Симона Петлюры — железнодорожный вокзал "Центральный".

Киевлянам и гостям столицы рекомендуют учесть эти изменения при планировании поездок во избежание неудобств.

Схема измененного движения автобуса. Фото: Киевпасстранс

Напомним, в Киеве полицейские спасли котика, который бегал по проезжей части. Они увидели промокшее и обессиленное животное посреди дороги.

Ранее мы писали, что в Киеве состоится суд над мужчиной, которого подозревают в попытке сбыта крупной партии психотропных веществ. Подсудимому грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.