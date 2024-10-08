У Києві змінять схему руху автобусів 8 та 11 жовтня

Автобус у Києві. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

У Шевченківському районі Києва 8 та 11 жовтня проходитимуть продовольчі ярмарки, що вплине на маршрут автобуса №7. Цими днями автобуси курсуватимуть за новою схемою.

Про це повідомила прес-служба "Київпастрансу" у понеділок, 7 жовтня.

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Згідно з інформацією комунального підприємства, після завершення ярмарків на Бульварно-Кудрявській автобуси №7 змінять свій маршрут. Новий маршрут пройде через ключові локації, включаючи залізничний вокзал "Центральний", а також вулиці Симона Петлюри, Саксаганського та Галицьку площу.

Оновлений маршрут виглядатиме так: залізничний вокзал "Центральний" — вул. Симона Петлюри — вул. Саксаганського — Галицька площа — вул. Бульварно-Кудрявська - вул. Обсерваторна – вул. Січових Стрільців — Львівська площа — вул. Бульварно-Кудрявська — вул. Дмитрівська — вул. Старовокзальна - вул. Жилянська — вул. Симона Петлюри — залізничний вокзал "Центральний".

Киянам та гостям столиці рекомендують врахувати ці зміни при плануванні поїздок, щоб уникнути незручностей.

Схема зміненого руху автобуса. Фото: Київпастранс

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували котика, який бігав проїжджою частиною. Вони побачили змоклу та знесилену тварину посеред дороги.

Раніше ми писали, що у Києві відбудеться суд над чоловіком, якого підозрюють у спробі збуту великої партії психотропних речовин. Підсудному загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.