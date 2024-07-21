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В Киеве изменится цена цифровой транспортной карты — какой вариант выгоднее

21 июля 2024 14:47
Валерия Барановская - редактор
Сколько обойдется цифровая транспортная карта Киева с 1 августа
Цифровая карта Киева. Фото: КГГА
Валерия Барановская - редактор

С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева будет составлять 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой карты. Стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр, в пятницу, 19 июля.

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С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева будет составлять 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой карты. В то же время, стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.

Снижение стоимости позволит продолжать предоставлять удобный и надежный сервис, несмотря на аварийные отключения и повышение цен на электроэнергию, которая необходима для обслуживания цифровых карт и выпуска электронных билетов.

Цифровая транспортная карта предлагает:

  • удобство: всегда под рукой в смартфоне;
  • экономию: дешевле, чем пластиковая карта;
  • скорость: оплата проезда в считанные секунды;
  • безопасность: цифровая транспортная карта не может быть потеряна.

Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн за одну поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и 15 грн — в городской электричке.

Напомним, по мнению основателя и главы Офиса трансформации Максима Бахматова, некоторые перевозчики столичных маршруток работают незаконно, в транспорте часто возникают пожары.

Народный депутат Валерия Заружко предупредила, что украинцам следует быть готовыми к повышению цен на топливо. В свою очередь это приведет к повышению стоимости транспортных перевозок и услуг.

Также мы сообщали, что в Киеве обустроили три новые полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

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