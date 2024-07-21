Сколько обойдется цифровая транспортная карта Киева с 1 августа

В Киеве изменится цена цифровой транспортной карты — какой вариант выгоднее
С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева будет составлять 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой карты. Стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА, ссылаясь на главный информационно-вычислительный центр, в пятницу, 19 июля.
Как изменится цена транспортной карты в Киеве
С 1 августа стоимость цифровой транспортной карты Киева будет составлять 50 грн, что на 50% дешевле пластиковой карты. В то же время, стоимость проезда в коммунальном транспорте остается неизменной.
Снижение стоимости позволит продолжать предоставлять удобный и надежный сервис, несмотря на аварийные отключения и повышение цен на электроэнергию, которая необходима для обслуживания цифровых карт и выпуска электронных билетов.
Цифровая транспортная карта предлагает:
- удобство: всегда под рукой в смартфоне;
- экономию: дешевле, чем пластиковая карта;
- скорость: оплата проезда в считанные секунды;
- безопасность: цифровая транспортная карта не может быть потеряна.
Напомним, что стоимость проезда в городском пассажирском транспорте составляет 8 грн за одну поездку в метро, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и 15 грн — в городской электричке.
Напомним, по мнению основателя и главы Офиса трансформации Максима Бахматова, некоторые перевозчики столичных маршруток работают незаконно, в транспорте часто возникают пожары.
Народный депутат Валерия Заружко предупредила, что украинцам следует быть готовыми к повышению цен на топливо. В свою очередь это приведет к повышению стоимости транспортных перевозок и услуг.
Также мы сообщали, что в Киеве обустроили три новые полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.
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