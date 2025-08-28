В Киеве 17 погибших спасатели ищут людей под завалами

В Киеве нашли еще одно тело — разбор завалов продолжается
Дата публикации 28 августа 2025 14:34
Руины в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о новых данных о последствиях ночного удара по столице. По состоянию на сейчас в Киеве подтверждена гибель 17 человек.
Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.
Спасатели нашли под завалами в Киеве еще одно тело
В Дарницком районе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми все еще могут находиться люди.
На местах работают экстренные службы, поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, в Дарницком районе Киева продолжается разбор завалов дома, куда попала российская ракета 28 августа.
В Киеве объявили завтра, 29 августа, День траура.
