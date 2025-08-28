Видео
Главная Киев В Киеве нашли еще одно тело — разбор завалов продолжается

В Киеве нашли еще одно тело — разбор завалов продолжается

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:34
В Киеве 17 погибших спасатели ищут людей под завалами
Руины в Киеве. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о новых данных о последствиях ночного удара по столице. По состоянию на сейчас в Киеве подтверждена гибель 17 человек.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

Читайте также:

Спасатели нашли под завалами в Киеве еще одно тело

В Дарницком районе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми все еще могут находиться люди.

На местах работают экстренные службы, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в Дарницком районе Киева продолжается разбор завалов дома, куда попала российская ракета 28 августа.

В Киеве объявили завтра, 29 августа, День траура.

Киев смерть обстрелы жертвы завалы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
