В Киеве 17 погибших спасатели ищут людей под завалами

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о новых данных о последствиях ночного удара по столице. По состоянию на сейчас в Киеве подтверждена гибель 17 человек.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram.

Спасатели нашли под завалами в Киеве еще одно тело

В Дарницком районе спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми все еще могут находиться люди.

На местах работают экстренные службы, поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, в Дарницком районе Киева продолжается разбор завалов дома, куда попала российская ракета 28 августа.

В Киеве объявили завтра, 29 августа, День траура.