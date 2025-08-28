У Києві 17 загиблих рятувальники шукають людей під завалами

Руїни у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про нові дані щодо наслідків нічного удару по столиці. Станом на зараз у Києві підтверджено загибель 17 людей.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

У Дарницькому районі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, під якими все ще можуть перебувати люди.

На місцях працюють екстрені служби, пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва триває розбір завалів будинку, куди влучила російська ракета 28 серпня.

У Києві оголосили завтра, 29 серпня, День жалоби.