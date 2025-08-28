Відео
Головна Київ У Києві знайшли ще одне тіло — розбір завалів триває

У Києві знайшли ще одне тіло — розбір завалів триває

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 14:34
У Києві 17 загиблих рятувальники шукають людей під завалами
Руїни у Києві. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про нові дані щодо наслідків нічного удару по столиці. Станом на зараз у Києві підтверджено загибель 17 людей.

Про це Тимур Ткаченко повідомив у Telegram.

Читайте також:

Рятувальники знайшли під завалами в Києві іще одне тіло

У Дарницькому районі рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого будинку, під якими все ще можуть перебувати люди.

На місцях працюють екстрені служби, пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва триває розбір завалів будинку, куди влучила російська ракета 28 серпня. 

У Києві оголосили завтра, 29 серпня, День жалоби.

Київ смерть обстріли жертви завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
