В Киеве снесли храм-МАФ, который незаконно построила община УПЦ (МП)

Место, где был построен храм. Фото: Десятинный монастырь

В Киеве снесли храм-МАФ возле Десятинной церкви на территории Национального музея истории в ночь на 17 мая. Здание, которое незаконно построили представители УПЦ (МП), было расположено в буферной зоне ЮНЕСКО, где любое строительство запрещено.

Об этом сообщили в Telegram-канале Десятинного монастыря и Media Center.

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Снос храма-МАФа

"Храма, который освящал Блаженнейший Митрополит Владимир и Блаженнейший Митрополит Онуфрий, больше не существует", — написали представители Десятинного монастыря, говоря о сносе здания.

Там рассказали, что сначала храм окружили военные и представители полиции, которых было больше сотни. Говорят, что правоохранители также пытались задержать братию монастыря.

Впоследствии к месту постройки начала подъезжать техника и бульдозеры, чтобы снести ее.

"На месте включены глушители мобильной связи и интернета, окружен весь периметр горы полицией. Слышен шум бульдозеров", — написали представители Десятинного монастыря.

Незадолго после этого стало известно, что храм снесли. Иконы, кресты и престол, предполагают, тоже вывезли в грузовиках вместе с его остатками.

Что говорят в Национальном музее истории

"Национальный музей истории стремится обеспечить максимальный доступ украинцев к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", — сказал директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Отмечается, что строительство здания прошло незаконно, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Более того, здание так и не ввели в эксплуатацию в надлежащем порядке.

Представители музея добавляют, что общину УПЦ (МП) обязали снести храм-МАФ еще в феврале 2023 года. Однако этого не было сделано, а на нарушителя неоднократно накладывали штраф за невыполнение.

Тогда же эти обязанности взял на себя музей. Однако за неимением средств объявил о сборе 772 тысячи гривен для сноса храма.

"За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен. Донатили 2 266 человек. Самые два доната — по 30 тысяч гривен, а самый маленький — 10 копеек", — рассказали в музее.

Напомним, недавно экспертная комиссия Минкульта лишила бывшую Арку дружбы народов статуса памятки и заявила, что она может быть демонтирована.

В свою очередь, в КГГА рассказали, планируют ли демонтаж сооружения.