Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве снесли храм-МАФ, который незаконно построила община УПЦ (МП) arrow

В Киеве снесли храм-МАФ, который незаконно построила община УПЦ (МП)

17 мая 2024 09:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве снесли храм-МАФ, который незаконно построила община УПЦ (МП)
Место, где был построен храм. Фото: Десятинный монастырь
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Киеве снесли храм-МАФ возле Десятинной церкви на территории Национального музея истории в ночь на 17 мая. Здание, которое незаконно построили представители УПЦ (МП), было расположено в буферной зоне ЮНЕСКО, где любое строительство запрещено.

Об этом сообщили в Telegram-канале Десятинного монастыря и Media Center.

Читайте также:

Снос храма-МАФа

"Храма, который освящал Блаженнейший Митрополит Владимир и Блаженнейший Митрополит Онуфрий, больше не существует", — написали представители Десятинного монастыря, говоря о сносе здания.

Там рассказали, что сначала храм окружили военные и представители полиции, которых было больше сотни. Говорят, что правоохранители также пытались задержать братию монастыря.

Впоследствии к месту постройки начала подъезжать техника и бульдозеры, чтобы снести ее.

"На месте включены глушители мобильной связи и интернета, окружен весь периметр горы полицией. Слышен шум бульдозеров", — написали представители Десятинного монастыря.

Незадолго после этого стало известно, что храм снесли. Иконы, кресты и престол, предполагают, тоже вывезли в грузовиках вместе с его остатками.

Что говорят в Национальном музее истории

"Национальный музей истории стремится обеспечить максимальный доступ украинцев к нашему общему месту памяти. Для этого необходимо устранить все препятствия, особенно если на то есть все законные основания", — сказал директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Отмечается, что строительство здания прошло незаконно, без археологического обследования и разрешения Института археологии НАНУ, а также без разрешений Министерства культуры и информационной политики. Более того, здание так и не ввели в эксплуатацию в надлежащем порядке.

Представители музея добавляют, что общину УПЦ (МП) обязали снести храм-МАФ еще в феврале 2023 года. Однако этого не было сделано, а на нарушителя неоднократно накладывали штраф за невыполнение.

Тогда же эти обязанности взял на себя музей. Однако за неимением средств объявил о сборе 772 тысячи гривен для сноса храма.

"За 16 часов с момента объявления удалось собрать 870 тысяч гривен. Донатили 2 266 человек. Самые два доната — по 30 тысяч гривен, а самый маленький — 10 копеек", — рассказали в музее.

Напомним, недавно экспертная комиссия Минкульта лишила бывшую Арку дружбы народов статуса памятки и заявила, что она может быть демонтирована.

В свою очередь, в КГГА рассказали, планируют ли демонтаж сооружения.

Киев
ЮНЕСКО
строительство
храмы
столица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ