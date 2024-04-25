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У КМДА розповіли, чи планують демонтаж колишньої Арки дружби народів

25 квітня 2024 21:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У КМДА розповіли, чи планують демонтаж колишньої Арки дружби народів
Колишня Арка дружби народів. Фото: Vandrivka
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Колишня Арка дружби народів у Києві втратила статус пам’ятки історії. Водночас Мінкульт хоче, аби місто провело демонтаж монумента.

Чи плануються такі дії відповіли в пресслужбі КМДА у четвер, 25 квітня.

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"У столиці не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку "Свободи українського народу", її сенс переосмислено", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що простір біля Арки отримає нову концепцію. У Департаменті культури КМДА пригадали, що після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки "Дружби народів" на арку "Свободи українського народу".

У квітні 2022 року радянську скульптуру двох робітників, які знаходилися під аркою та символізували возз’єднання України та Росії — демонтували.

Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю було прийняте рішення про збереження арки "Свободи українського народу". Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж не є найнагальнішим питанням сьогодні, оскільки місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, експертна комісія Мінкульту позбавила колишню Арку дружби народів статусу пам'ятки та заявила, що вона може бути демонтована.

А директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова заявила, що частини монумента утворюють підпірну стіну, аби запобігти зсуву, тому демонтаж є небезпечним.

Київ
знесення
КМДА
пам'ятки

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