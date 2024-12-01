Взрывы в Киеве 1 декабря - что известно

В Киеве снова раздаются взрывы
В Киеве утром в воскресенье, 1 декабря, были слышны взрывы. В городе работают Силы ПВО по российским дронам.
Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев 1 декабря
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы предупреждали о движении ударного БпЛА в направлении столицы с юга.
Отметим, что по состоянию на 7:40 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, ночью в Киеве также раздавались взрывы. Россия запустила по городу беспилотники.
В результате обстрела дронами-камикадзе в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Там повреждены автомобили и выбиты окна в доме.
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