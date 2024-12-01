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В Киеве снова раздаются взрывы

1 декабря 2024 07:38
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Киеве 1 декабря - что известно
Работа ПВО в Киеве. Иллюстративное фото: AFP
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве утром в воскресенье, 1 декабря, были слышны взрывы. В городе работают Силы ПВО по российским дронам.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста КГВА

Ранее Воздушные силы предупреждали о движении ударного БпЛА в направлении столицы с юга.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 7:40 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Луганской областях и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью в Киеве также раздавались взрывы. Россия запустила по городу беспилотники.

В результате обстрела дронами-камикадзе в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков. Там повреждены автомобили и выбиты окна в доме.

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