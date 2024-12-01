Вибухи у Києві 1 грудня - що відомо

У Києві знову лунають вибухи
У Києві вранці у неділю, 1 грудня, було чутно вибухи. У місті працюють Сили ППО по російських дронах.
Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 1 грудня
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух ударного БпЛА у напрямку столиці з півдня.
Зазначимо, що станом на 7:40 повітряна тривога оголошена у Києві, Київській, Чернігівській, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, вночі у Києві також лунали вибухи. Росія запустила на місто безпілотники.
Внаслідок обстрілу дронами-камікадзе у Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків. Там пошкоджено автомобілі та вибиті вікна у будинку.
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