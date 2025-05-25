Воздушная тревога в Киеве 25 мая утром

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: Pacific Press

Воздушную тревогу в Киеве объявили снова, утром 25 мая. Причиной сигнала, скорее всего, снова являются дроны.

Об этом сообщает Telegram "Карта воздушных тревог".

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Тревога в Киеве утром 25 мая

Сигнал тревоги в столице объявили в 06:43. Официально причину этого пока не называли, однако мониторинговые каналы пишут, что причиной стали вражеские беспилотники.

Отметим, что по состоянию 06:51 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в результате ночной атаки РФ по Киеву в столице было зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, также есть 11 пострадавших.

Также мы писали, что в Киевской области из-за вражеского обстрела погибли 3 человека, еще 10 пострадали.