Воздушная тревога в Киеве 25 мая утром

В Киеве снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу в Киеве объявили снова, утром 25 мая. Причиной сигнала, скорее всего, снова являются дроны.
Об этом сообщает Telegram "Карта воздушных тревог".
Тревога в Киеве утром 25 мая
Сигнал тревоги в столице объявили в 06:43. Официально причину этого пока не называли, однако мониторинговые каналы пишут, что причиной стали вражеские беспилотники.
Отметим, что по состоянию 06:51 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в результате ночной атаки РФ по Киеву в столице было зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, также есть 11 пострадавших.
Также мы писали, что в Киевской области из-за вражеского обстрела погибли 3 человека, еще 10 пострадали.
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