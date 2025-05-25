Повітряна тривога у Києві 25 травня зранку

У Києві знову оголосили повітряну тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили знову, зранку 25 травня. Причиною сигналу, скоріше за все, знову є дрони.
Про це повідомляє Telegram "Карта повітряних тривог".
Тривога у Києві зранку 25 травня
Сигнал тривоги в столиці оголосили о 06:43. Офіційно причину цього поки не називали, однак моніторингові канали пишуть, до це ворожі безпілотники.
Зазначимо, що станом на 06:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки РФ по Києву, в столиці було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, також є 11 постраждалих.
Також ми писали, що у Київській області через ворожий обстріл загинули 3 людини, ще 10 постраждали.
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