Повітряна тривога у Києві 25 травня зранку

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: Pacific Press

Повітряну тривогу у Києві оголосили знову, зранку 25 травня. Причиною сигналу, скоріше за все, знову є дрони.

Про це повідомляє Telegram "Карта повітряних тривог".

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Тривога у Києві зранку 25 травня

Сигнал тривоги в столиці оголосили о 06:43. Офіційно причину цього поки не називали, однак моніторингові канали пишуть, до це ворожі безпілотники.

Зазначимо, що станом на 06:51 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки РФ по Києву, в столиці було зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, також є 11 постраждалих.

Також ми писали, що у Київській області через ворожий обстріл загинули 3 людини, ще 10 постраждали.