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Главная Киев В Киеве снова объявили тревогу

В Киеве снова объявили тревогу

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 04:32
Воздушная тревога в Киеве 31 июля из-за баллистики
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Воздушную тревогу в Киеве объявили прямо сейчас, утром 31 июля. Причиной сигнала стала ракетная опасность.

Об этом сообщает Telegram Киевской городской военной администрации.

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Тревога в Киеве утром 31 июля

"Угроза применения баллистического вооружения. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении в 04:30.

После этого Воздушные силы ВСУ проинформировали, что в Черниговской области зафиксирована скоростная цель, которая движется курсом на Киевщину. Чуть позже стало известно, что летят именно крылатые ракеты летят, а их курс — непосредственно на Киев.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:33 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Киеве снова объявили тревогу - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Телеграм

Напомним, что этой ночью россияне массированно атаковали Киев дронами. В результате обстрела было много пожаров и есть пострадавшие. Подробнее о последствиях читайте по ссылке.

Кроме того, на вражескую атаку отреагировала дочь Кита Келлога Меган Моббс. Она отметила, что обстрел Киева является ответом Путина на дедлайн Трампа.

Киев воздушная тревога война в Украине Россия ракетный удар балистическая атака
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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