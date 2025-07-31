Повітряна тривога у Києві 31 липня через балістику

У Києві знову оголосили тривогу
Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 31 липня. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.
Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.
Тривога у Києві зранку 31 липня
"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", — йдеться у повідомленні о 04:30.
Після цього Повітряні сили ЗСУ поінформували, що у Чернігівській області зафіксовано швидкісну ціль, яка рухається курсом на Київщину. Трохи пізніше стало відомо, що летять саме крилаті ракети летять, а їх курс — безпосередньо на Київ.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.
Крім того, на ворожу атаку відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс. Вона зазначила, що обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.
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