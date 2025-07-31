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Головна Київ У Києві знову оголосили тривогу

У Києві знову оголосили тривогу

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2025 04:32
Повітряна тривога у Києві 31 липня через балістику
Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Повітряну тривогу у Києві оголосили прямо зараз, зранку 31 липня. Причиною сигналу стала ракетна небезпека.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації.

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Тривога у Києві зранку 31 липня

"Загроза застосування балістичного озброєння. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Прямуйте до укриття", — йдеться у повідомленні о 04:30.

Після цього Повітряні сили ЗСУ поінформували, що у Чернігівській області зафіксовано швидкісну ціль, яка рухається курсом на Київщину. Трохи пізніше стало відомо, що летять саме крилаті ракети летять, а їх курс — безпосередньо на Київ.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:33 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Києві знову оголосили тривогу - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Телеграм

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Київ дронами. Внаслідок обстрілу було багато пожеж та є постраждалі. Детальніше про наслідки читайте за посиланням.

Крім того, на ворожу атаку відреагувала донька Кіта Келлога Меган Моббс. Вона зазначила, що обстріл Києва є відповіддю Путіна на дедлайн Трампа.

Київ повітряна тривога війна в Україні Росія ракетний удар балістична атака
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
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