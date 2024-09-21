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В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха — что советуют жителям столицы

21 сентября 2024 21:25
Аркадий Пастула - Редактор
Смог в Киеве 21 сентября — качество воздуха снова ухудшилось
Ухудшение качества воздуха в Киеве. Фото: соцсети
Аркадий Пастула - Редактор

В Киеве вечером, 21 сентября, снова ухудшилось состояние воздуха. Столицу затягивает смогом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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В настоящее время фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", — говорится в сообщении.

Жителям Киева рекомендуют:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
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Пост КГГА. Фото: скриншот

Сейчас Киев на девятом месте в рейтинге "городов-лидеров" по загрязненному воздуху.

Рейтинг самых загрязненных крупных городов
Рейтинг городов с загрязненным воздухом. Фото: IQAir

Напомним, 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что смог, охвативший Киев 20 сентября, продержится еще несколько дней. Причина — антициклон Serkan и отсутствие дождей.

Киев воздух пожар КГГА Украина

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