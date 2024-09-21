Смог в Киеве 21 сентября — качество воздуха снова ухудшилось

Ухудшение качества воздуха в Киеве. Фото: соцсети

В Киеве вечером, 21 сентября, снова ухудшилось состояние воздуха. Столицу затягивает смогом.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

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Ухудшение качества воздуха в Киеве

В настоящее время фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли).

"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", — говорится в сообщении.

Жителям Киева рекомендуют:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Сейчас Киев на девятом месте в рейтинге "городов-лидеров" по загрязненному воздуху.

Рейтинг городов с загрязненным воздухом. Фото: IQAir

Напомним, 20 сентября киевлян предупредили о задымлении, а уже через несколько часов смог усилился. В мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом Киев вышел на первое место.

Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что смог, охвативший Киев 20 сентября, продержится еще несколько дней. Причина — антициклон Serkan и отсутствие дождей.