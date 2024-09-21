Смог у Києві 21 вересня — якість повітря знову погіршилась

У Києві знову погіршився стан повітря — що радять мешканцям столиці
У Києві ввечері 21 вересня знову погіршився стан повітря. Столицю затягує смогом.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Погіршення якості повітря в Києві
Наразі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).
"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", — йдеться у повідомленні.
Мешканцям Києва рекомендують:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Наразі Київ на дев'ятому місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.
Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.
Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів.
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