Смог у Києві 21 вересня — якість повітря знову погіршилась

Погіршення якості повітря в Києві. Фото: соцмережі

У Києві ввечері 21 вересня знову погіршився стан повітря. Столицю затягує смогом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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Наразі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу).

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", — йдеться у повідомленні.

Мешканцям Києва рекомендують:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Наразі Київ на дев'ятому місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.

Рейтинг міст із забрудненим повітрям. Фото: IQAir

Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів.