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У Києві знову погіршився стан повітря — що радять мешканцям столиці

21 вересня 2024 21:25
Аркадій Пастула - Редактор
Смог у Києві 21 вересня — якість повітря знову погіршилась
Погіршення якості повітря в Києві. Фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві ввечері 21 вересня знову погіршився стан повітря. Столицю затягує смогом.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

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Наразі фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу). 

"Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області", — йдеться у повідомленні.

Мешканцям Києва рекомендують: 

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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Допис КМДА. Фото: скриншот

Наразі Київ на дев'ятому місці в рейтингу "міст-лідерів" із забрудненого повітря.

Рейтинг найбільш забруднених великих міст
Рейтинг міст із забрудненим повітрям. Фото: IQAir

Нагадаємо, 20 вересня киян попередили про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

Також синоптик Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів. 

Київ повітря пожежа КМДА Україна

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