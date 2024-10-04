Загрязнение воздуха в Киеве 4 октября — какая ситуация с качеством

Загрязненный воздух в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 4 октября снова временно ухудшилось состояние воздуха. Повышенный индекс качества воздуха фиксируется по всем районам столицы, кроме Голосеевского.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА рассказали, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:

проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 83 (высокий уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 86 (высокий уровень);

ул. Туровская, 28 — индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);

проспект Берестейский, 97 — индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 — индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);

ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 79 (высокий уровень);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).

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"Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха", — пояснили в администрации.

Что делать при ухудшении качества воздуха

При высоком уровне загрязненности медики советуют:

не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;

отказаться от физической активности на открытом воздухе;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Напомним, 3 октября Киев затянуло пылью и ухудшилось состояние воздуха.

Такую же ситуацию с воздухом в Киеве фиксировали 30 сентября и предупреждали, что это затянется на несколько дней. Причина — пыль, которую принесло из Каспийского региона.