Загрязнение воздуха в Киеве 4 октября — какая ситуация с качеством

В Киеве снова ухудшилось состояние воздуха — в каких районах изменилось качество
В Киеве 4 октября снова временно ухудшилось состояние воздуха. Повышенный индекс качества воздуха фиксируется по всем районам столицы, кроме Голосеевского.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).
Какая ситуация с качеством воздуха в Киеве
В КМВА рассказали, что на киевских стационарных пунктах мониторинга атмосферного воздуха наблюдаются следующие показатели загрязненности воздуха:
- проспект Европейского Союза, 64-Г — общий индекс качества воздуха — 83 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 86 (высокий уровень);
- ул. Туровская, 28 — индекс качества 78 (высокий уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 — индекс качества 77 (высокий уровень загрязненности);
- ул. Китаевская, 22 — индекс качества 55 (средний уровень загрязненности);
- ул. Харьковское шоссе, 7/1 — индекс качества 79 (высокий уровень);
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 — индекс качества воздуха 76 (высокий уровень).
"Общий индекс качества воздуха формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей. Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха", — пояснили в администрации.
Что делать при ухудшении качества воздуха
При высоком уровне загрязненности медики советуют:
- не выходить лишний раз на улицу и закрыть окна;
- отказаться от физической активности на открытом воздухе;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
Напомним, 3 октября Киев затянуло пылью и ухудшилось состояние воздуха.
Такую же ситуацию с воздухом в Киеве фиксировали 30 сентября и предупреждали, что это затянется на несколько дней. Причина — пыль, которую принесло из Каспийского региона.
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