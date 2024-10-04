Забруднення повітря у Києві 4 жовтня — яка ситуація з якістю

Забруднене повітря у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві 4 жовтня знову тимчасово погіршився стан повітря. Підвищений індекс якості повітря фіксується у всіх районах столиці, окрім Голосіївського.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

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У КМВА розповіли, що на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості повітря:

проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря — 83 (високий рівень забрудненості);

вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 86 (високий рівень);

вул. Турівська, 28 — індекс якості 78 (високий рівень забрудненості);

проспект Берестейський, 97 — індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);

вул. Китаївська, 22 — індекс якості 55 (середній рівень забрудненості);

вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 79 (високий рівень);

вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 76 (високий рівень).

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"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", — пояснили в адміністрації.

Що робити при погіршенні якості повітря

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;

відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 3 жовтня Київ затягнуло пилом та погіршився стан повітря.

Таку ж ситуацію з повітрям у Києві фіксували 30 вересня і попереджали, що це затягнеться на кілька днів. Причина — пил, який принесло з Каспійського регіону.