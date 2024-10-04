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У Києві знову погіршився стан повітря — в яких районах змінилась якість

4 жовтня 2024 09:28
Карина Приходько - Редактор
Забруднення повітря у Києві 4 жовтня — яка ситуація з якістю
Забруднене повітря у Києві. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

У Києві 4 жовтня знову тимчасово погіршився стан повітря. Підвищений індекс якості повітря фіксується у всіх районах столиці, окрім Голосіївського.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА)

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У КМВА розповіли, що на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються такі показники забрудненості повітря:      

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г — загальний індекс якості повітря — 83 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря — 86 (високий рівень);
  • вул. Турівська, 28 — індекс якості 78 (високий рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 — індекс якості 77 (високий рівень забрудненості);
  • вул. Китаївська, 22 — індекс якості 55 (середній рівень забрудненості);
  • вул. Харківське шосе, 7/1 — індекс якості 79 (високий рівень);
  • вул. Архітектора Вербицького, 26 — індекс якості повітря 76 (високий рівень).
забруднення повітря у Києві 4 жовтня
Заголовок

"Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", — пояснили в адміністрації. 

Що робити при погіршенні якості повітря

За умови високого рівня забрудненості медики радять:

  • не виходити зайвий раз на вулицю і зачинити вікна;
  • відмовитись від фізичної активності на відкритому повітрі;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, 3 жовтня Київ затягнуло пилом та погіршився стан повітря.

Таку ж ситуацію з повітрям у Києві фіксували 30 вересня і попереджали, що це затягнеться на кілька днів. Причина — пил, який принесло з Каспійського регіону.

Київ повітря Україна забруднення забруднення повітря

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