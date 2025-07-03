Взрывы в Киеве 3 июля из-за дронов

В Киеве снова прогремели взрывы
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, поздно вечером 3 июля. Враг продолжает атаковать столицу дронами.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".
Звуки взрывов в Киеве 3 июля вечером
"В Киеве снова взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — в 23:38.
Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области ударные дроны россиян. Кроме того, тревога в столице длится уже много часов, с самого вечера.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что несколько часов назад в Киеве на фоне атаки РФ тоже раздавались взрывы. В частности, в столице работали силы ПВО.
Позже стало известно, что в Соломенском районе на открытой территории зафиксировано падение обломков. Обошлось без пострадавших.
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