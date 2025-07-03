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Главная Киев В Киеве снова прогремели взрывы

В Киеве снова прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 23:44
Взрывы в Киеве 3 июля из-за дронов
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, поздно вечером 3 июля. Враг продолжает атаковать столицу дронами.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Новини".

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"В Киеве снова взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — в 23:38.

Отметим, что накануне Воздушные силы ВСУ фиксировали в Киевской области ударные дроны россиян. Кроме того, тревога в столице длится уже много часов, с самого вечера.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:44 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Киеве снова прогремели взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что несколько часов назад в Киеве на фоне атаки РФ тоже раздавались взрывы. В частности, в столице работали силы ПВО.

Позже стало известно, что в Соломенском районе на открытой территории зафиксировано падение обломков. Обошлось без пострадавших.

Киев взрыв обстрелы дрон Шахид-136 воздушная тревога война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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