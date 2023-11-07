В Киеве снова расписали памятники Пушкину и Щорсу — фото
В Киеве снова разрисовали и оставили надписи на памятнике Александру Пушкину и Николаю Щорсу. Активисты оставили призывы на монументах и просят демонтировать их.
Соответствующие фото появились в сети.
Расписаны памятники Пушкину и Щорсу в Киеве
Как известно, на памятнике Александру Пушкину неизвестные оставили надпись "Деколонизацию не остановить. Имперца прочь" и облили его краской.
Кстати, совсем недавно памятник уже раскрашивали, однако через несколько дней его отмыли.
Кроме того, в краске оказался и памятник советскому военному Николаю Щорсу. Там неизвестные патриоты потребовали от Кабинета министров Украины наконец-то исключить памятник из реестра, чтобы была возможность провести его демонтаж.
"Снеси меня. Кабмин, измени статус", — написано на монументе.
Напомним, 4 ноября в Киеве на площади Победы начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это происходило в рамках кампании по декоммунизации.
Кроме того, несколькими днями ранее в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.
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