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В Киеве снова расписали памятники Пушкину и Щорсу — фото

7 ноября 2023 10:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве снова расписали памятники Пушкину и Щорсу — фото
Расписанный памятник Пушкину в Киеве. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве снова разрисовали и оставили надписи на памятнике Александру Пушкину и Николаю Щорсу. Активисты оставили призывы на монументах и просят демонтировать их.

Соответствующие фото появились в сети.

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Расписаны памятники Пушкину и Щорсу в Киеве

Как известно, на памятнике Александру Пушкину неизвестные оставили надпись "Деколонизацию не остановить. Имперца прочь" и облили его краской.

Кстати, совсем недавно памятник уже раскрашивали, однако через несколько дней его отмыли.

Кроме того, в краске оказался и памятник советскому военному Николаю Щорсу. Там неизвестные патриоты потребовали от Кабинета министров Украины наконец-то исключить памятник из реестра, чтобы была возможность провести его демонтаж.

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Разрисованный памятник Щорсу в Киеве. Фото: t.me/DecolonizationUkraine

"Снеси меня. Кабмин, измени статус", — написано на монументе.

Напомним, 4 ноября в Киеве на площади Победы начался демонтаж советской звезды на обелиске "Город-герой Киев". Это происходило в рамках кампании по декоммунизации.

Кроме того, несколькими днями ранее в Киеве активисты обмотали защитной пленкой памятник российскому художнику Илье Репину. Кто это сделал, пока неизвестно.

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