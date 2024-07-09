Обстрел Киева 8 июля — количество пострадавших снова возросло

Последствия российского обстрела "Охматдета" 8 июля. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Киеве снова возросло количество пострадавших в результате российского обстрела 8 июля. Известно, что враг ранил 94 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 9 июля.

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"Сейчас известно о 30 погибших, из них четверо детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома", — говорится в сообщении.

Семь погибших в Соломенском районе, 14 в Шевченковском и еще девять в Днепровском.

Травмы получили 64 человека. Все раненые являются гражданскими.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные не простят россиянам убийство мирных людей. Причастные к военным преступлениям понесут наказание.