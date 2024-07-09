Обстріл Києва 8 липня — кількість постраждалих знову зросла

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту" 8 липня. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу 8 липня. Наразі відомо, що ворог поранив 94 людей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 9 липня.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Києва

"Наразі відомо про 30 загиблих, з них четверо дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку", — йдеться у повідомленні.

Семеро загиблих у Солом'янському районі, 14 у Шевченківському та ще дев'ятеро у Дніпровському.

Травм зазнали 64 людини. Всі поранені є цивільними.

Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові не пробачать росіянам вбивство мирних людей. Причетні до воєнних злочинів понесуть покарання.