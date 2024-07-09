Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу arrow

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу

9 липня 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Києва 8 липня — кількість постраждалих знову зросла
Наслідки російського обстрілу "Охматдиту" 8 липня. Фото: REUTERS/Thomas Peter
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу 8 липня. Наразі відомо, що ворог поранив 94 людей.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 9 липня.

Читайте також:

Постраждалі внаслідок обстрілу Києва

"Наразі відомо про 30 загиблих, з них четверо дітей, яких дістали з-під завалів багатоквартирного будинку", — йдеться у повідомленні.

Семеро загиблих у Солом'янському районі, 14 у Шевченківському та ще дев'ятеро у Дніпровському.

Травм зазнали 64 людини. Всі поранені є цивільними.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські військові не пробачать росіянам вбивство мирних людей. Причетні до воєнних злочинів понесуть покарання.

Київ війна українці Україна обстріли прокуратура окупанти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних