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Главная Киев В Киеве снова возросло количество погибших

В Киеве снова возросло количество погибших

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Дата публикации 31 июля 2025 11:11
Российская атака на Киев 31 июля — число погибших возросло
Разрушенный многоэтажный дом в Киеве 31 июля. Фото: ГСЧС

В Киеве снова возросло количество погибших в результате российского обстрела в ночь на 31 июля. Известно, что семь человек стали жертвами ударов страны-террориста.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

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Ткаченко рассказал, что российские оккупанты своей ночной атакой забрали семь жизней жителей Киева.

"Россияне — убийцы", — добавил он.

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Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве из-под завалов разрушенной многоэтажки достали мужчину, которого зажало конструкциями. В МВД показали кадры спасения.

Известно, что в столице этой ночью были ранены девять детей. Это самое большое количество травмированных несовершеннолетних за одну ночь в столице с начала полномасштабной войны.

Киев война убийство обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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