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Головна Київ У Києві знову зросла кількість загиблих

У Києві знову зросла кількість загиблих

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Дата публікації: 31 липня 2025 11:11
Російська атака на Київ 31 липня — кількість загиблих зросла
Зруйнована багатоповерхівка в Києві 31 липня. Фото: ДСНС

У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 31 липня. Наразі відомо, що сім людей стали жертвами ударів країни-терориста.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Загиблі у Києві 31 липня

Ткаченко розповів, що російські окупанти своєю нічною атакою забрали семеро життів мешканців Києва.

"Росіяни — вбивці", — додав він.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали чоловіка, якого затисло конструкціями. У МВС показали кадри порятунку.

Відомо, що в столиці цієї ночі було поранено девʼять дітей. Це найбільша кількість травмованих неповнолітніх за одну ніч в столиці з початку повномасштабної війни.

Київ війна вбивство обстріли окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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