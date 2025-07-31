Російська атака на Київ 31 липня — кількість загиблих зросла

У Києві знову зросла кількість загиблих
У Києві знову зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу у ніч проти 31 липня. Наразі відомо, що сім людей стали жертвами ударів країни-терориста.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Загиблі у Києві 31 липня
Ткаченко розповів, що російські окупанти своєю нічною атакою забрали семеро життів мешканців Києва.
"Росіяни — вбивці", — додав він.
Нагадаємо, у Києві з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки дістали чоловіка, якого затисло конструкціями. У МВС показали кадри порятунку.
Відомо, що в столиці цієї ночі було поранено девʼять дітей. Це найбільша кількість травмованих неповнолітніх за одну ніч в столиці з початку повномасштабної війни.
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