Обстрел Киева 14 ноября — в больнице погибла еще одна женщина

В Киеве снова возросло количество погибших после обстрела
В Киеве в субботу, 15 ноября, возросло количество погибших в результате российского обстрела 14 ноября. В больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Количество погибших в Киеве
"Стало известно, что сегодня утром в больнице умерла пожилая женщина, которая пострадала во время обстрела 14 ноября", — отметил Ткаченко.
Таким образом, в столице возросло количество погибших в результате атаки России до семи человек.
Напомним, в полиции показали, как эвакуировали киевлян после массированного российского обстрела 14 ноября.
Кроме того, захватчики атаковали Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины.
