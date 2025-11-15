Обстрел Киева 14 ноября — в больнице погибла еще одна женщина

Обстрел Киева 14 ноября. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве в субботу, 15 ноября, возросло количество погибших в результате российского обстрела 14 ноября. В больнице умерла пожилая женщина, которая получила ранения.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Количество погибших в Киеве

"Стало известно, что сегодня утром в больнице умерла пожилая женщина, которая пострадала во время обстрела 14 ноября", — отметил Ткаченко.

Таким образом, в столице возросло количество погибших в результате атаки России до семи человек.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в полиции показали, как эвакуировали киевлян после массированного российского обстрела 14 ноября.

Кроме того, захватчики атаковали Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины.