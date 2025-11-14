Удар РФ по Институту отоларингологии - что известно о последствиях

Удар РФ по Институту отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ

В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия осуществила очередную массированную атаку по столице. Под удар попал Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

Пост Минздрава. Фото: скриншот

Удар РФ по Институту отоларингологии

По информации Минздрава, этой ночью в Киеве пострадали по меньшей мере 30 человек, среди них — двое детей и беременная женщина. Количество пострадавших продолжает расти, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже известно о пяти погибших.

В результате атаки поврежден ряд медицинских учреждений — больше всего пострадал Институт отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко.

Снарядами выбиты практически все окна, повреждены два корпуса, два человека получили поверхностные травмы. Из зданий, подвергшихся разрушениям, эвакуировали около 90 пациентов, их перевели в уцелевшие отделения. Сейчас там продолжаются работы по демонтажу стекла и ликвидации разрушений.

Институт уже посетил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он обсудил с руководством дальнейшие шаги по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению работы учреждения в условиях повреждений.

Виктор Ляшко посетил Институт отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ

Напомним, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь на 14 ноября Россия сконцентрировала главный удар на Киеве и объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, пострадала и Киевская область — в ОВА показали последствия.