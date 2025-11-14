Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии

Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 16:40
обновлено: 17:08
Удар РФ по Институту отоларингологии - что известно о последствиях
Удар РФ по Институту отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ

В ночь на пятницу, 14 ноября, Россия осуществила очередную массированную атаку по столице. Под удар попал Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии - фото 1
Пост Минздрава. Фото: скриншот

Удар РФ по Институту отоларингологии

По информации Минздрава, этой ночью в Киеве пострадали по меньшей мере 30 человек, среди них — двое детей и беременная женщина. Количество пострадавших продолжает расти, ведь люди продолжают обращаться за медицинской помощью. К сожалению, уже известно о пяти погибших.

Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии - фото 2
Удар РФ по Институту отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ
Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии - фото 3
Удар РФ по Институту отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ

В результате атаки поврежден ряд медицинских учреждений — больше всего пострадал Институт отоларингологии им. проф. А. С. Коломийченко.

Снарядами выбиты практически все окна, повреждены два корпуса, два человека получили поверхностные травмы. Из зданий, подвергшихся разрушениям, эвакуировали около 90 пациентов, их перевели в уцелевшие отделения. Сейчас там продолжаются работы по демонтажу стекла и ликвидации разрушений.

Институт уже посетил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он обсудил с руководством дальнейшие шаги по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению работы учреждения в условиях повреждений.

Обстрел Киева — россияне разрушили Институт отоларингологии - фото 4
Виктор Ляшко посетил Институт отоларингологии. Фото: МИНЗДРАВ

Напомним, что начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ночь на 14 ноября Россия сконцентрировала главный удар на Киеве и объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, пострадала и Киевская область — в ОВА показали последствия.

Киев медики обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации