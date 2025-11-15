У Києві знову зросла кількість загиблих після обстрілу
У Києві у суботу, 15 листопада, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 14 листопада. У лікарні померла літня жінка, яка отримала поранення.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Кількість загиблих в Києві
"Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада", — зазначив Ткаченко.
Таким чином, у столиці зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії до семи осіб.
Нагадаємо, у поліції показали, як евакуювали киян після масованого російського обстрілу 14 листопада.
Крім того, загарбники атакували Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України.
Читайте Новини.LIVE!