У Києві знову зросла кількість загиблих після обстрілу

У Києві у суботу, 15 листопада, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 14 листопада. У лікарні померла літня жінка, яка отримала поранення.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Кількість загиблих в Києві

"Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада", — зазначив Ткаченко.

Таким чином, у столиці зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії до семи осіб.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали, як евакуювали киян після масованого російського обстрілу 14 листопада.

Крім того, загарбники атакували Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України.