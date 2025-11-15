Відео
У Києві знову зросла кількість загиблих після обстрілу

У Києві знову зросла кількість загиблих після обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 09:20
Оновлено: 09:26
У Києві знову зросла кількість загиблих після обстрілу
Термінова новина

У Києві у суботу, 15 листопада, зросла кількість загиблих внаслідок російського обстрілу 14 листопада. У лікарні померла літня жінка, яка отримала поранення.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Кількість загиблих в Києві

"Стало відомо, що сьогодні зранку у лікарні померла літня жінка, яка постраждала під час обстрілу 14 листопада", — зазначив Ткаченко.

Таким чином, у столиці зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії до семи осіб.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у поліції показали, як евакуювали киян після масованого російського обстрілу 14 листопада.

Крім того, загарбники атакували Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України.

Київ війна обстріли окупанти Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
