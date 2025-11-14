Обстрел Киева 14 ноября — как эвакуировали жителей

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли удар по гражданскому населению в Киеве. Разрушенные и разбитые жилые дома есть почти в каждом районе столицы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и показал кадры эвакуации киевлян.

Эвакуация киевлян во время обстрелов 14 ноября

Билошицкий рассказал, что под обстрелами россияне оказались Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы Киева.

По его словам, патрульные всю ночь работали на местах, эвакуировали раненых в кареты скорой, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.

Сейчас ликвидация последствий еще продолжается. Местных жителей призывают не игнорировать воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Напомним, во время обстрелов 14 ноября россияне разрушили Институт отоларингологии в Киеве. Выбиты практически все окна и повреждены два корпуса.

Известно, что в столице погибли шесть человек, а еще 34 человека получили ранения, среди них — двое детей и беременная женщина.