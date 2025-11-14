Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ужасная ночь в Киеве — патрульные показали эвакуацию жителей

Ужасная ночь в Киеве — патрульные показали эвакуацию жителей

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:09
обновлено: 17:09
Обстрел Киева 14 ноября — как эвакуировали жителей
Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 14 ноября нанесли удар по гражданскому населению в Киеве. Разрушенные и разбитые жилые дома есть почти в каждом районе столицы.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий и показал кадры эвакуации киевлян.

Реклама
Читайте также:

Эвакуация киевлян во время обстрелов 14 ноября

Билошицкий рассказал, что под обстрелами россияне оказались Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы Киева.

По его словам, патрульные всю ночь работали на местах, эвакуировали раненых в кареты скорой, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.

Сейчас ликвидация последствий еще продолжается. Местных жителей призывают не игнорировать воздушной тревоги и спускаться в укрытие.

Напомним, во время обстрелов 14 ноября россияне разрушили Институт отоларингологии в Киеве. Выбиты практически все окна и повреждены два корпуса.

Известно, что в столице погибли шесть человек, а еще 34 человека получили ранения, среди них — двое детей и беременная женщина.

Киев эвакуация полиция обстрелы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации