Главная Киев В Киеве снова возросло количество погибших в результате обстрела

В Киеве снова возросло количество погибших в результате обстрела

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:56
Обстрел Киева 28 августа — число погибших снова выросло
Последствия обстрела Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE

В Киеве снова возросло количество погибших в результате российской массированной атаки в ночь на 28 августа. Сейчас известно о 19 жертвах.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

Погибшие в Киеве в результате обстрела 28 августа

"19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы", — рассказал Ткаченко.

По его словам, под завалами еще могут находиться до десяти человек.

null
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Напомним, в ГСЧС сообщили, что судьбу дома в Дарницком районе будет решать спецкомиссия после разбора завалов.

Ранее Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями российского обстрела Дарницкого района столицы.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
