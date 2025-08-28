Обстрел Киева 28 августа — число погибших снова выросло

В Киеве снова возросло количество погибших в результате обстрела
Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 17:56
Последствия обстрела Киева 28 августа. Фото: Новини.LIVE
В Киеве снова возросло количество погибших в результате российской массированной атаки в ночь на 28 августа. Сейчас известно о 19 жертвах.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Погибшие в Киеве в результате обстрела 28 августа
"19 погибших. На месте атаки в Дарницком районе продолжаются поисково-спасательные работы", — рассказал Ткаченко.
Реклама
По его словам, под завалами еще могут находиться до десяти человек.
Напомним, в ГСЧС сообщили, что судьбу дома в Дарницком районе будет решать спецкомиссия после разбора завалов.
Реклама
Ранее Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями российского обстрела Дарницкого района столицы.
Реклама
Читайте Новини.LIVE!