В Киеве наблюдается ухудшение качества воздуха

Смог в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В Киеве в воскресенье, 22 сентября, снова ухудшилось качество воздуха. Если накануне вечером столица была на девятом месте в мировом рейтинге городов с самым загрязненным воздухом, сегодня поднялась на пятое.

Об этом сообщает ресурс IQAir.

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Загрязненность воздуха в Киеве

Качество воздуха в столице ощутимо ухудшилось утром 20 сентября — в КГВА посоветовали киевлянам не проветривать помещение и отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, а также пить больше воды и включить воздухоочистители на максимум.

Днем 20 сентября, по данным IQair, Киев вышел на первое место в рейтинге городов с самым грязным воздухом. Сегодня, 22 сентября, столица заняла пятое место.

Рейтинг городов с загрязненным воздухом. Фото: скриншот

Данные SaveEcoBot

Украинский ресурс SaveEcoBot, позволяющий мониторить информацию о загрязнении воздуха, сообщает о вредном уровне индекса качества воздуха (AQI) — большинство меток на карте сегодня желтое. Такая ситуация может представлять угрозу для чувствительных групп населения.

Качество воздуха в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, в результате пожаров в экосистеме Киевщины в столице утром 20 сентября резко ухудшилось качество воздуха. Экологи прогнозируют, что до конца дня ситуация должна улучшиться.

Также синоптик Наталка Диденко сообщила, что смог, охвативший Киев в пятницу, 20 сентября, продержится еще несколько дней. Причина — антициклон Serkan и отсутствие дождей.