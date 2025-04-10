Обстрел Киева 10 апреля - количество пострадавших возросло

Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС

В ночь на 10 апреля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegrаm в четверг 10 апреля.

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Что известно о последствиях обстрела Киева

"Госпитализировали еще одного пострадавшего в результате ночной атаки врага на столицу", — написал Кличко.

По его словам, всего пострадали четыре человека. Двое — в больнице, двум медики оказали помощь на месте.

Напомним, Россия атаковала столицу ударными беспилотниками в ночь на 10 апреля.

Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.