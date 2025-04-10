Обстрел Киева 10 апреля - количество пострадавших возросло

В Киеве возросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ
В ночь на 10 апреля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела ранения получили четыре человека.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegrаm в четверг 10 апреля.
Что известно о последствиях обстрела Киева
"Госпитализировали еще одного пострадавшего в результате ночной атаки врага на столицу", — написал Кличко.
По его словам, всего пострадали четыре человека. Двое — в больнице, двум медики оказали помощь на месте.
Напомним, Россия атаковала столицу ударными беспилотниками в ночь на 10 апреля.
Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!