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В Киеве возросло количество пострадавших из-за ночной атаки РФ

10 апреля 2025 13:00
Анастасия Писаненко - редактор
Обстрел Киева 10 апреля - количество пострадавших возросло
Последствия обстрела Киева. Фото: ГСЧС
Анастасия Писаненко - редактор

В ночь на 10 апреля российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате обстрела ранения получили четыре человека.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegrаm в четверг 10 апреля.

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Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Что известно о последствиях обстрела Киева

"Госпитализировали еще одного пострадавшего в результате ночной атаки врага на столицу", — написал Кличко.

По его словам, всего пострадали четыре человека. Двое — в больнице, двум медики оказали помощь на месте.

Напомним, Россия атаковала столицу ударными беспилотниками в ночь на 10 апреля.

Кроме того, в ночь на 10 апреля оккупанты совершили масштабную атаку и выпустили всего 145 беспилотников.

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