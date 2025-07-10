В Киеве до 25 возросло количество пострадавших в результате ночного удара РФ

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной ракетной атаки России по Киеву 10 июля количество пострадавших возросло. Люди продолжают обращаться за помощью.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГГА) Тимур Ткаченко.

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Количество пострадавших возросло

По словам Ткаченко, ранее официально сообщалось о 24 травмированных и двух погибших. Сейчас количество возросло до 25 человек.

"Количество пострадавших возросло до 25", — говорится в сообщении.

Сообщение Ткаченко в Telegram

Напомним, что в результате российских атак, произошедших 10 июля, над Киевом завис густой смог с резким запахом гари — столицу охватили масштабные пожары.

Также в МВД добавили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка - капрал полиции.