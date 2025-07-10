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Главная Киев В Киеве возросло количество пострадавших из-за удара РФ

В Киеве возросло количество пострадавших из-за удара РФ

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 18:59
В Киеве до 25 возросло количество пострадавших в результате ночного удара РФ
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

В результате ночной ракетной атаки России по Киеву 10 июля количество пострадавших возросло. Люди продолжают обращаться за помощью.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации (КГГА) Тимур Ткаченко.

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Количество пострадавших возросло

По словам Ткаченко, ранее официально сообщалось о 24 травмированных и двух погибших. Сейчас количество возросло до 25 человек.

"Количество пострадавших возросло до 25", — говорится в сообщении.

Обстріл Києва
Сообщение Ткаченко в Telegram

Напомним, что в результате российских атак, произошедших 10 июля, над Киевом завис густой смог с резким запахом гари — столицу охватили масштабные пожары.

Также в МВД добавили, что среди погибших в Киеве есть 22-летняя девушка - капрал полиции.

Киев КГГА обстрелы война в Украине війна
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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