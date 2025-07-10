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Головна Київ У Києві зросла кількість постраждалих через удар РФ

У Києві зросла кількість постраждалих через удар РФ

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 18:59
У Києві до 25 зросла кількість постраждалих внаслідок нічного удару РФ
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок нічної ракетної атаки Росії по Києву 10 липня кількість постраждалих зросла. Люди продовжують звертатися за допомогою.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації (КМДА) Тимур Ткаченко.

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Кількість постраждалих зросла

За словами Ткаченка, раніше офіційно повідомлялося про 24 травмованих і двох загиблих. Зараз кількість зросла до 25 осіб.

"Кількість постраждалих зросла до 25", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Києва
Повідомлення Ткаченка в Telegram

Нагадаємо, що унаслідок російських атак, що сталися 10 липня, над Києвом завис густий смог із різким запахом гару — столицю охопили масштабні пожежі.

Також в МВС додали, що серед загиблих в Києві є 22-річна дівчина — капрал поліції.

Київ КМДА обстріли війна в Україні війна
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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